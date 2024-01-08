В Колумбии потерпел крушение самолет скорой помощи с ребенком на борту

Самолет скорой помощи Cessna-421 потерпел крушение и загорелся в колумбийском Вальедупаре, в результате чего погиб по меньшей мере один человек, сообщает БЕЛТА со ссылкой на газету El Tiempo.

По данным зарубежного издания, самолет осуществлял транспортировку 11-летнего ребенка для специализированной медицинской помощи в столицу Колумбии Боготу. Всего на борту воздушного судна находились шесть человек. Выжившие были госпитализированы.

Мэр города выразил солидарность с жертвами и пострадавшими в результате авиакатастрофы.

Причины происшествия устанавливаются.