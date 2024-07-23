В Колумбии запретят бои быков

Президент Колумбии Густаво Петро подписал закон, запрещающий бои быков с 2027 года. Он также отметил вредность этого обычая для общества, пишет sb.by.



На церемонии подписания закона глава Колумбии сказал, что Конституционный суд однажды высказался, что это часть культуры [этнического] меньшинства, но суд не может говорить миру, что убивать живых существ ради удовольствия - это культура. "Такая "культура" может привести нас к тому, что сначала мы развлекаемся, убивая животных, а потом - людей", - отметил Петро.



Одобренный парламентом закон подразумевает трехлетний переходной период до полного запрета боев быков. В течение этого времени в стране все еще будет разрешено проведение корралехи (традиционный в Колумбии видбоя быков), но в таком случае должны быть соблюдены условия, которые установит правительство для защиты животных.



По задумке властей, переходной период позволит людям, вовлеченным в сферу боев быков, найти себе новое занятие для получения дохода.



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