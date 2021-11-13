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В комплексе "Раубичи" активно тренируются лыжники
Белорусы любят не только хоккей, но и биатлон. И как здорово, что яркие эмоции от зимних видов спорта болельщики могут получить в любую пору года. И это подтверждает комплекс "Раубичи", где уже тренируются лыжники.
Как это возможно, если даже пушки при плюсовой температуре не работают? В этом году в спорткомплексе пошли на эксперимент. Елена Горельчик продолжит.
Это не ноу хау, так делали еще наши прадеды, когда нужно было сохранить лед, но все же эксперимент. Он начался в феврале этого года: когда позволила погода, пушками настреляли снег (где-то 13 тысяч кубометров) и закрыли его подушкой из опилок. В таком состоянии - через весну и лето - он долежал до ноября.
Работа идет всю неделю с 8:00 до позднего вечера. Работа отточена до автоматизма, задействованы 9 машин - экскаватор, ратрак, два погрузчика, пять самосвалов довезут снег до пункта назначения.
Лыжная трасса в Раубичах
Порядка двух километров снежного покрова с солидной подушкой в лесу. Уже оценили и одобрили трассу молодые лыжники и биатлонисты. На выходных пришел черед и любителей - работает пункт проката.
Снег выдержит даже небольшую плюсовую температуру, а значит снежный покров точно продержится до наступления первого минуса. Который обещают совсем скоро. А там уже и пушки заработают.
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