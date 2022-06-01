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В конфликте в Украине виновато НАТО - так считает большинство жителей арабских стран

В конфликте в Украине виновато НАТО - так считает большинство жителей арабских стран. Об этом свидетельствуют данные опроса YouGov, проведенного в странах Персидского залива и Северной Африки. Почти четверть опрошенных, а именно 24 %, возложили вину за украинский кризис прямо на Североатлантический альянс. 13 % респондентов обвиняют Байдена. Таким образом, результаты обнажили степень недоверия к Западу во всех 14 странах арабского мира, пишет газета Arab News.

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