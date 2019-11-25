Трагедия в Конго: пассажирский самолет рухнул на жилой квартал! Сразу после взлета у воздушного судна отказал двигатель, и оно упало прямо на дома. На борту находились 16 пассажиров и два члена экипажа. По предварительной информации, выживших среди них нет. Кроме того, жертвами стали жители домов. Всего погибли не менее 29 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы. Причины ЧП выясняются.



