ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Конго пассажирский самолет рухнул на жилой квартал

Трагедия в Конго: пассажирский самолет рухнул на жилой квартал! Сразу после взлета у воздушного судна отказал двигатель, и оно упало прямо на дома. На борту находились 16 пассажиров и два члена экипажа. По предварительной информации, выживших среди них нет. Кроме того, жертвами стали жители домов. Всего погибли не менее 29 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы. Причины ЧП выясняются.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все