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В Конго пассажирский самолет рухнул на жилой квартал
Трагедия в Конго: пассажирский самолет рухнул на жилой квартал! Сразу после взлета у воздушного судна отказал двигатель, и оно упало прямо на дома. На борту находились 16 пассажиров и два члена экипажа. По предварительной информации, выживших среди них нет. Кроме того, жертвами стали жители домов. Всего погибли не менее 29 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы. Причины ЧП выясняются.
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