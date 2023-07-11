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В Конгресс США внесли поправку о запрете экспорта кассетных боеприпасов

В Конгресс США внесена поправка к оборонному бюджету на следующий год. Если инициативу одобрят, то поставки кассетных бомб и снарядов Украине в 2024 году будут запрещены. Поправка имеет все шансы быть принятой, так как противниками передачи данного оружия являются не только республиканцы, но и часть демократов. Впрочем, это не отменяет поставок Киеву запрещенных кассетных боеприпасов в нынешнем году.

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