В Конгресс США внесли предложение объявить Байдену импичмент

Республиканец Миллс сообщил, что уже внес документ в нижнюю палату конгресса. Причиной назвал паузу в поставках вооружений Израилю. Член Палаты представителей считает, что Байден "злоупотребил своими полномочиями", решив поставить на паузу одну из партий мощных снарядов и пригрозив дальнейшими рестрикциями.