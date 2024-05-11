ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Конгресс США внесли предложение объявить Байдену импичмент

Над будущим Джо Байдена вновь сгущаются тучи. В Конгресс США официально внесли предложение - объявить импичмент хозяину Белого дома.

Республиканец Миллс сообщил, что уже внес документ в нижнюю палату конгресса. Причиной назвал паузу в поставках вооружений Израилю. Член Палаты представителей считает, что Байден "злоупотребил своими полномочиями", решив поставить на паузу одну из партий мощных снарядов и пригрозив дальнейшими рестрикциями.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все