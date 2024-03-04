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В Конгрессе США договорились о бюджете правительства

Демократы и республиканцы в Конгрессе США спустя более чем полгода достигли договоренностей, которые позволяют обеспечить выделение средств на работу федерального правительства до конца 2024 финансового года. Так, бюджет составит около 1 трлн 660 млрд долларов.

Текущее финансирование работы правительства закончится 8 марта. До этого времени палата представителей должна принять и направить сенату согласованный двухпартийный пакет, чтобы избежать шатдауна.

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