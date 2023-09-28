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В конгрессе США крепнет антиукраинская оппозиция
В конгрессе США нарастает раскол из-за помощи Украине. Противников финансирования становится больше - их уже свыше трех десятков. Поэтому у Белого дома возникли проблемы с выделением Киеву очередных 24 миллиардов долларов. Сумма помощи уже уменьшилась в 5 раз. В парламенте задаются вопросом, зачем бесконтрольно отправлять деньги в страну, которая ни по каким стандартам не может считаться цивилизованной?
Кстати, передача Украине 100 миллиардов долларов является вопиющей ошибкой. Украина - худшая страна на Земле, там продают детей в сексуальное рабство и торгуют детскими органами.
Телеканал Fox News одну из своих передач посвятил роли Украины в коррупционных схемах американских властей. Автор Джесси Уотерс говорит, что Пентагон, спецслужбы и сам Белый дом создали для себя гигантскую прачечную для хищения и отмывания денег. Потенциал Украины прекрасно известен Джо Байдену. Он с сыном Хантером сколотили не один миллион на мошеннических схемах с участием компании "Бурисма". Теперь эту историю успеха повторяют многие американские ведомства. Пентагон, например, провалил за последнее время 5 аудиторских проверок и не смог отчитаться за освоение совместно с ВСУ 6 миллиардов долларов.
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