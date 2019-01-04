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В конгрессе США одобрили законопроекты, которые позволят возобновить работу правительства
Палата представителей конгресса США одобрила законопроекты, которые позволят возобновить работу правительства. Спикером палаты вновь избрана конгрессмен от штата Калифорния Нэнси Пэлоси. Причем этот пост считается 3-м по важности в Вашингтоне после президента и вице-президента. Уже сегодня должна состояться новая закрытая встреча Дональда Трампа с лидерами конгресса. Они опять попытаются договориться по вопросу финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Ранее ни одна из сторон на уступки не шла. В связи с этим федеральное правительство продолжает работать в режиме так называемого шатдауна.
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