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В Конгрессе США предлагают вернуть ядерные ракеты на корабли ВМС

США могут вновь поставить ядерные ракеты на свои корабли по всему миру. Комитеты по вооруженным силам конгресса предложили вернуть крылатые ракеты морского базирования с ядерной боеголовкой на корабли и подлодки американских ВМС, в том числе в рамках противостояния Китаю и России. Об этом сообщает газета Washington Post.

Китайская угроза фигурирует и в национальной стратегии американской разведки. Заявлено, что Китай является единственным конкурентом США, который обладает намерением и растущими возможностями изменить миропорядок. Байден и вовсе назвал Поднебесную "часовой бомбой".

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