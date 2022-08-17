В Конгрессе США раскритиковали Байдена за военную помощь Украине

Конгрессмен-республиканец Пол Госар выступил с резкой критикой президента Байдена: парламентарий считает, что отправлять многомиллиардную помощь на Украину в ситуации, когда Америка охвачена кризисом, преступно. США еще не оправились от локдаунов и рушатся в рецессию, поэтому совершенно недопустимо заботиться о стране, расположенной в 10 тысячах километров, больше, чем о своей собственной. Примечательно, что расходуя на Украину десятки миллиардов, Белый дом активно изыскивает способы пополнения бюджета. Идеи рождаются самые экзотические. Например, в Конгресс направлен закон, который предполагает удвоение числа налоговиков и расширение их полномочий - штрафовать нарушителей станут вскоре полтора миллиона мытарей.