В американском конгрессе раскритиковали стремление Киева к повальной мобилизации. Украина вместо побуждения к миру с Россией стремится привлечь к войне целые поколения мужчин, в том числе с инвалидностью. Конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин отметила, что США, в свою очередь, должны добиваться мирного соглашения, а вместо этого Вашингтон одержим финансированием конфликта, который уничтожит целые поколения. Количество мобилизованных и убитых настолько высоко, что Зеленский начал отправлять на фронт одноногих мужчин, отметила Марджори.