В Конгрессе США рассматривают закон о поставках оружия Израилю

В Конгрессе США снова споры относительно спонсирования конфликтов за рубежом. Палата представителей одобрила законопроект, отменяющий решение президента приостанавливать поставки оружия Израилю.Он подготовлен республиканцами после того, как Байден отказался передавать Тель-Авиву некоторые виды наступательных вооружений, если ЦАХАЛ начнет операцию в городе Рафах в секторе Газа.

СМИ высказывают предположения, что законопроект не получит одобрения в Сенате, который контролируется демократами. Они пообещали вообще его не рассматривать. А Белый дом заявил, даже если Конгресс примет документ, Байден наложит на него вето.