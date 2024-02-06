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В конгрессе США выступили против законопроекта сената по охране границ, помощи Украине и Израилю

От Вашингтона Киеву пока ничего не светит. В конгрессе США выступили против законопроекта сената по охране границ, помощи Украине и Израилю. Документ назвали "мертвым по прибытии в палату" и призвали отклонить его.

В совместном заявлении республиканцы подчеркнули, что рассмотрение проекта - пустая трата времени, а сам он будет только стимулировать рост миграции.

В Белом доме отреагировали практически моментально. Байден пригрозил наложить вето на законопроект о выделении финансирования на помощь Израилю, не включающий поддержку Киева.

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