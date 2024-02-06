От Вашингтона Киеву пока ничего не светит. В конгрессе США выступили против законопроекта сената по охране границ, помощи Украине и Израилю. Документ назвали "мертвым по прибытии в палату" и призвали отклонить его.

В совместном заявлении республиканцы подчеркнули, что рассмотрение проекта - пустая трата времени, а сам он будет только стимулировать рост миграции.