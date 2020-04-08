В конце марта в США официально лишились рабочего места 10 миллионов человек

Во Флориде выросли огромные очереди у офисов учета занятости населения. Количество безработных в США резко подскочило в конце марта, когда в стране начали массово закрываться предприятия и учреждения. Официально лишились рабочего места 10 миллионов человек. Но есть еще те, кого отправили в неоплачиваемый отпуск или заняты частично. Их тоже насчитывают миллионы.



На поддержку бизнеса власти выделили 375 миллиардов долларов и готовы направить еще четверть триллиона. Этих денег может не хватить, поскольку страна погружается в рецессию.



