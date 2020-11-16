В. Корнилов о двойных стандартах западной демократии

В Белый дом могут прийти люди, которые набили руку в свое время в раскрутке технологий цветных революций. И ОБСЕ будет использована заводилами белорусского протестного движения как инструмент раскачивания ситуации в стране. Поэтому Беларуси нельзя ни в коем случае расслабляться. А все, что сейчас происходит в США и Польше, нужно использовать в информационном плане в свою пользу. Таким мнением по технологиям внешнего давления на Беларусь поделился с нашим телеканалом российский и украинский политолог, историк и журналист Владимир Корнилов.

Смотрите, ОБСЕ вообще не упомянула в своем отчете по американским выборам о массе задержанных в ходе беспорядков и протестов. Почему-то нет ни слова поддержки женщины, которая в Нью-Йорке попыталась поджечь полицейскую машину. И сейчас ей грозит 10 лет тюрьмы. Студентка, будущий юрист, молодая женщина, лидер протестов. Почему-то мы нигде не видим ее фото на первых обложках, почему-то ни один европейский лидер не встречается с ней.

