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Черная дыра в космосе оказалась не черной

Черная дыра в космосе оказалась не черной

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" помог обнаружить в космосе красную черную дыру, пишет БЕЛТА.

Астрономы сделали снимки одного из галактических скоплений и увидели на них несколько красных точек. Впоследствии оказалось, что это один объект, который размножился на кадрах из-за отражения в линзе.

Красная черная дыра находится в ранней Вселенной. По сообщениям ученых, на полученных снимках они увидели галактику с активным ядром и сверхмассивной черной дырой.

Масса обнаруженного объекта оказалась гораздо выше массы самой галактики.

Фото:pixabay.com

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