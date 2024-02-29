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Черная дыра в космосе оказалась не черной
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" помог обнаружить в космосе красную черную дыру, пишет БЕЛТА.
Астрономы сделали снимки одного из галактических скоплений и увидели на них несколько красных точек. Впоследствии оказалось, что это один объект, который размножился на кадрах из-за отражения в линзе.
Красная черная дыра находится в ранней Вселенной. По сообщениям ученых, на полученных снимках они увидели галактику с активным ядром и сверхмассивной черной дырой.
Масса обнаруженного объекта оказалась гораздо выше массы самой галактики.
Фото:pixabay.com
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