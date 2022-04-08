В Коста-Рике самолет развалился при посадке

В Коста-Рике потерпел крушение грузовой "Боинг-757". К счастью, обошлось без жертв. Самолет вылетал из Сан-Хосе, однако вынужденно вернулся из-за проблем с гидравликой. При посадке боинг сошел с полосы, а спустя несколько секунд развалился на части. Наземным оперативным службам удалось быстро локализовать очаг возгорания, и пожара не произошло. Экипаж получил незначительные травмы. Предполагается, что отказ гидравлической системы и стал причиной аварии.