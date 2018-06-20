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В Кот-д'Ивуаре наводнения унесли уже 18 жизней

Мощные ливни обрушились на город, где проживает больше пяти миллионов человек. Реки моментально вышли из берегов. По предварительным данным, 115 жителей эвакуировали в безопасные укрытия. Власти организовали для них временные убежища. 

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