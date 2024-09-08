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В Кот-д'Ивуаре столкнулись автоцистерна и автобус: погибли 13 человек

В Кот-д'Ивуаре столкнулись автоцистерна и автобус: погибли 13 человек

Как минимум 13 человек погибли в ДТП на севере Кот-Д'Ивуара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное агентство печати.

Столкнулись автоцистерна и пассажирский автобус.

Также сообщается, что 45 человек пострадали, 19 из них - дети.

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