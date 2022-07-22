В Кракове избили белоруса, мужчина умер от полученных травм

В МИДподтвердили информацию о гибели белоруса в Польше. Тело 29-летнего молодого человека нашли в центре Кракова. Ранее в польских СМИ появилась информация о том, что нашего соотечественника по непонятным пока причинам избил местный житель. Инцидент произошел этой ночью. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины. Сообщается, что погибший некоторое время работал на территории Польши. По факту гибели белоруса польские правоохранители задержали 59-летнего жителя Кракова. Его личность пока не раскрывается. Белорусские дипломаты в Польше занимаются ситуацией и находятся в контакте с польскими компетентными органами.