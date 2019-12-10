В Кракове проходит 77-й традиционный конкурс вертепов

Вертепы из бусин, фольги и картона. В польском Кракове проходит 77-й традиционный конкурс поделок. Сцены Рождества, которые мастерят вручную, называют краковскими шопками. Их возводят в виде костела. Конструкции разнообразные: от детских (из фольги) до настоящих произведений искусства. На работу может уйти как несколько дней, так и пару месяцев. В прошлом году ЮНЕСКО внесло традицию создания краковских шопок в Список нематериального культурного наследия.