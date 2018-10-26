В Краснодарском крае после сильных дождей подтоплено около 30 населенных пунктов

Возросло число жертв ливней в Краснодарском крае. Погибших уже 6. Пострадали 50 человек, из них 11 детей, 2 беременные женщины. 13-ти понадобилась госпитализация. После сильных дождей в регионе подтоплено около 30 населенных пунктов. Сообщается о проблемах с водой в Туапсе. В регионе перебои с электро- и газоснабжением и железнодорожным сообщением.