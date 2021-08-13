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В Краснодарском крае России сильные дожди, в Японии из-за наводнений эвакуируют около 3 млн человек
Наводнения в Краснодарском крае России: регион накрыли сильные дожди. Трехмесячная норма осадков выпала за ночь в Анапе. Под воду ушли многие участки города. Практически смыло городской пляж.
В городе-курорте введен режим повышенной готовности, работают экстренные службы. По прогнозам синоптиков, в течение суток Анапу может накрыть еще один удар стихии. Возможны смерч и подъем уровня воды в реках.
В Японии около 3 млн человек эвакуируют из-за наводнений
От наводнений страдают и жители Японии. На юго-западе страны объявлена эвакуация почти трех миллионов человек из-за риска оползней.
Ожидается, что дожди в Японии будут идти до субботы, это серьезно увеличивает риск паводков и оползней.
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