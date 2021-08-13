В Краснодарском крае России сильные дожди, в Японии из-за наводнений эвакуируют около 3 млн человек

Наводнения в Краснодарском крае России: регион накрыли сильные дожди. Трехмесячная норма осадков выпала за ночь в Анапе. Под воду ушли многие участки города. Практически смыло городской пляж.

В городе-курорте введен режим повышенной готовности, работают экстренные службы. По прогнозам синоптиков, в течение суток Анапу может накрыть еще один удар стихии. Возможны смерч и подъем уровня воды в реках.







В Японии около 3 млн человек эвакуируют из-за наводнений

От наводнений страдают и жители Японии. На юго-западе страны объявлена эвакуация почти трех миллионов человек из-за риска оползней.



Ожидается, что дожди в Японии будут идти до субботы, это серьезно увеличивает риск паводков и оползней.

