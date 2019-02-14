В Красноярске прогремел мощный взрыв

Срочные новости приходят из Красноярска. Там прогремел мощный взрыв. Произошла утечка бытового газа в жилом доме. Частично разрушилось трехэтажное строение. Пострадали 3 квартиры. 12 жильцов дома были спасены. По предварительным данным, обошлось без жертв. На месте ЧП работают спасатели. Они не исключают, что под завалами могут находиться люди.