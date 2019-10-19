В Красноярском крае России из-за прорыва дамбы на руднике по добыче золота погибли 15 рабочих. Более 10 человек получили различные травмы, судьба еще 6 до сих пор неизвестна. В районе инцидента введен режим ЧС. Поисково-спасательные операции продлены до вечера 20 октября. Среди возможных причин аварии называют погодные условия, износ конструкции плотины и нарушения при незаконной установке дамбы. Следователи уже возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. В Красноярском крае предстоящий понедельник объявили днем траура по погибшим.