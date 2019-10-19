В Красноярском крае прорвало дамбу

Погибли как минимум 10 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. ЧП произошло в районе поселка Щетинкино - там расположено золотодобывающее предприятие. В результате случившегося оказались затоплены два общежития. Сейчас на место крушения дамбы из ближайших городов направляются аварийно-спасательные службы, в том числе авиация.