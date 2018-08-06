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В Красноярском крае России сегодня траур по жертвам крушения вертолета
Трагедия произошла утром в субботу. При взлете с площадки Ми-8 авиакомпании UTair столкнулся с другим вертолетом, поднявшимся в воздух чуть раньше. Он зацепился за трубы, которые перевозило второе судно на грузовой подвеске, и упал. Оба топливных бака взорвались при падении. На борту было 18 человек – 3 члена экипажа и 15 пассажиров. Выжить не удалось никому. Экипаж второго судна не пострадал. Возбуждено уголовное дело. Среди версий рассматривается ошибка пилотирования вертолета.
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