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В "Крокус Сити Холл" началось обрушение кровли

В "Крокус Сити Холл" началось обрушение кровли

Кровля в районе сцены "Крокус Сити Холл", где произошел пожар, рушится, сообщает РИА Новости.

Часть кровли, охваченная огнем, начала рушиться в здании торгово-развлекательного центра. Из окон здания вырывается пламя.

ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.

Фото© РИА Новости

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