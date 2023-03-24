В крупном ДТП в Гонконге пострадали более 100 человек

Массовая авария произошла в Гонконге. На одной из автомагистралей столкнулись пять автомобилей: четыре туристических автобуса и грузовик. 87 человек получили ранения, почти половина из них - школьники, большинство из которых отделались легкими травмами и самостоятельно покинули автобус. Однако по крайней мере 15 человек находятся в тяжелом состоянии.