В Крыму пресекли деятельность ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир"

ФСБ пресекла в Крыму деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Об этом ТАСС сообщили в среду в Центре общественный связей ФСБ России.

"В результате скоординированных действий сотрудниками ФСБ России в городах Джанкой и Ялта нейтрализована законспирированная ячейка террористической организации, состоящая из шести граждан России", - сообщили в ведомстве.

Установлено, что при координации эмиссаров "Хизб ут-Тахрир", находящихся в Украине, они на конспиративных собраниях проводили вербовку в свои ряды жителей России из числа местных мусульман.

По местам жительства членов ячейки изъяли пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся при ведении террористической деятельности. Возбудили уголовные дела. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.