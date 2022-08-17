3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Крыму пресекли деятельность ячейки террористической организации "Хизб ут-Тахрир"
ФСБ пресекла в Крыму деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Об этом ТАСС сообщили в среду в Центре общественный связей ФСБ России.
"В результате скоординированных действий сотрудниками ФСБ России в городах Джанкой и Ялта нейтрализована законспирированная ячейка террористической организации, состоящая из шести граждан России", - сообщили в ведомстве.
Установлено, что при координации эмиссаров "Хизб ут-Тахрир", находящихся в Украине, они на конспиративных собраниях проводили вербовку в свои ряды жителей России из числа местных мусульман.
По местам жительства членов ячейки изъяли пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся при ведении террористической деятельности. Возбудили уголовные дела. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
Фото:© ФСБ РФ
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
Два документальных фильма Белтелерадиокомпании получили призы на "Лістападзе"
Белорусский безвиз - почему все больше туристов из Европы выбирают нашу страну для путешествий
О нейтрализации новых угроз с минимальным риском для жизни - в проекте "Диспозиция"
Зарплату более 2,5 тыс. белорусских рублей получает каждый четвертый работник в стране - Белстат
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов