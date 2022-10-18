В Крыму теперь могут национализировать имущество иностранных граждан - например, квартиру Зеленского в Ливадии

Депутаты Госсовета Крыма 18 октября на заочном голосовании приняли закон о возможности признания собственностью республики имущества недружественных иностранных государств и их граждан. Протокол опубликован на сайте республиканского парламента. Об этом пишетТАСС.

На заочном голосовании решался вопрос о внесении изменений в постановление Госсовета "О вопросах управления собственностью Республики Крым". За изменения проголосовало большинство депутатов.

Как сообщал ранее глава Госсовета Владимир Константинов, изменения затронут земельные участки и другие объекты движимого и недвижимого имущества, которые на 24 февраля принадлежали недружественным государствам или иностранным гражданам, связанным с этими странами. Также собственностью республики может быть признано имущество жителей, которые находятся под контролем указанных иностранных граждан, вне зависимости от места их регистрации.