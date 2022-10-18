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В Крыму теперь могут национализировать имущество иностранных граждан - например, квартиру Зеленского в Ливадии
Депутаты Госсовета Крыма 18 октября на заочном голосовании приняли закон о возможности признания собственностью республики имущества недружественных иностранных государств и их граждан. Протокол опубликован на сайте республиканского парламента. Об этом пишетТАСС.
На заочном голосовании решался вопрос о внесении изменений в постановление Госсовета "О вопросах управления собственностью Республики Крым". За изменения проголосовало большинство депутатов.
Как сообщал ранее глава Госсовета Владимир Константинов, изменения затронут земельные участки и другие объекты движимого и недвижимого имущества, которые на 24 февраля принадлежали недружественным государствам или иностранным гражданам, связанным с этими странами. Также собственностью республики может быть признано имущество жителей, которые находятся под контролем указанных иностранных граждан, вне зависимости от места их регистрации.
Также Константинов ответил на вопрос журналистов, что национализация может затронуть и квартиру Зеленского в Ливадии. "Если будет доказано [что квартира и ее собственник подходят под нормы закона], то безусловно [будет национализирована]. Она станет имуществом республики", - сказал Константинов.
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