В кубинской столице из-за мощных дождей обрушились десятки домов. Более 2 тысяч человек вынуждены экстренно эвакуироваться. Сообщается о 3 погибших.

Из-за буйства погоды на Бермудах решили закрыть школы, предприятия и правительственные учреждения. Метеорологи ожидают увеличение порывов ветра до 110 километров в час и волн высотой до 6 метров.

