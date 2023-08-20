В Курске на вокзале при атаке украинского беспилотника пострадали 5 человек

В Курске на железнодорожном вокзале при атаке украинского беспилотника пострадали 5 человек, еще 50 оперативно эвакуированы, сообщает БЕЛТА .

Атака дрона произошла ночью с 19 на 20 августа. Сначала последовал взрыв, а затем пожар. Пять человек получили легкие ранения от осколков. Трое из них были направлены в больницу для обследования, двое отказались от медицинской помощи.

