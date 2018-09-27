В Кувейте горит здание Национального банка

ЧП в столице Кувейта. Горит здание Национального банка страны. Черные клубы дыма над 60-этажным небоскребом, в котором располагается главное финансовое учреждение. Экстренно эвакуированы все сотрудники - это порядка двух с половиной тысяч человек. К месту происшествия стянуты пожарные расчеты. Специалисты выясняют, что стало причиной крупного возгорания.