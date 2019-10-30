В Кузбассе ветер снес крышу торгового центра

В Кузбассе сегодня разбушевалась непогода. Порывы ветра местами достигают 28 метров в секунду. В Кемеровской области России у трехэтажного торгового центра "Ярмарка" ураганным ветром снесло крышу. Сам момент ЧП попал на видео: на записи видно, как массивные листы кровли разлетаются по автомобильной парковке. Пострадавших нет.