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В Кузбассе ветер снес крышу торгового центра

В Кузбассе сегодня разбушевалась непогода. Порывы ветра местами достигают 28 метров в секунду. В Кемеровской области России у трехэтажного торгового центра "Ярмарка" ураганным ветром снесло крышу. Сам момент ЧП попал на видео: на записи видно, как массивные листы кровли разлетаются по автомобильной парковке. Пострадавших нет.

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