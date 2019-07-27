В Кванджу в результате обрушения крыши в ночном клубе пострадали восемь участников чемпионата мира

В самом южнокорейском Кванджу сегодня ночью было не спокойно. В результате обрушения крыши в одном из ночных клубов неподалеку от деревни спортсменов пострадали восемь участников чемпионата мира. Обрушение произошло из-за большого скопления людей - в момент инцидента там присутствовало около ста человек. Два человека погибли, 17 получили повреждения. Все спортсмены, кроме бразильца, это ватерполисты, причем трое - американки, которые праздновали свою победу на чемпионате.