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В Квинсленде эвакуированы сотни людей из-за сильных ливней

В австралийском штате Квинсленд на северо-востоке страны эвакуированы сотни людей из-за сильных ливней. Уровень воды поднялся больше чем на два метра. Начались наводнения. Под угрозой разрушения - более 20 000 домов. Затопленный регион признан властями зоной бедствия. Военнослужащие доставляют в пострадавшие районы десятки тысяч мешков с песком для сооружения плотин.

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