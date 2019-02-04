В Квинсленде эвакуированы сотни людей из-за сильных ливней

В австралийском штате Квинсленд на северо-востоке страны эвакуированы сотни людей из-за сильных ливней. Уровень воды поднялся больше чем на два метра. Начались наводнения. Под угрозой разрушения - более 20 000 домов. Затопленный регион признан властями зоной бедствия. Военнослужащие доставляют в пострадавшие районы десятки тысяч мешков с песком для сооружения плотин.



