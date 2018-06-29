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В Кыргызстане 13 человек госпитализированы с подозрением на сибирскую язву
Все пострадавшие занимались забоем скота и разделкой мяса в селе Жаны-Акман Базар-Коргонского района. Остатки мяса изъяты и обеззаражены. Для проведения лабораторных исследований взяты пробы. Все люди, контактировавшие с животным, получают профилактическое лечение антибиотиками. Всего за последние 10 лет в Кыргызстане были выявлены 190 случаев инфицирования людей сибирской язвой.
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