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В Кыргызстане 13 человек госпитализированы с подозрением на сибирскую язву

Все пострадавшие занимались забоем скота и разделкой мяса в селе Жаны-Акман Базар-Коргонского района. Остатки мяса изъяты и обеззаражены. Для проведения лабораторных исследований взяты пробы. Все люди, контактировавшие с животным, получают профилактическое лечение антибиотиками. Всего за последние 10 лет в Кыргызстане были выявлены 190 случаев инфицирования людей сибирской язвой.

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