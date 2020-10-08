В Кыргызстане будут жестко пресекать все попытки дестабилизации ситуации

Министр здравоохранения Кыргызстана Сабиржан Абдикаримов выразил обеспокоенность из-за нападений на сотрудников. Во время беспорядков пострадали пять медицинских работников, шесть машин скорой помощи разбиты, две разворовали. "Мы с трудом купили и оборудовали эти машины, а их выводят из строя". Тем временем руководители силовых и правоохранительных структур Кыргызстана призывают политиков "вернуть страну в русло законности и общественной стабильности". Они приняли соответствующий протокол. В документе подчеркивается необходимость не допустить ухудшения криминогенной ситуации и жестко пресекать попытки криминалитета. Документ также предусматривает усиление охраны на границе. Напомним, после парламентских выборов в Кыргызстане произошли массовые волнения. Атмосфера по-прежнему напряженная, захват власти привел к хаосу.