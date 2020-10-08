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В Кыргызстане - четвертые сутки волнений и беспорядков после оглашения результатов парламентских выборов
ООН готова оказать Бишкеку необходимую помощь и поддержку для стабилизации общественно-политической обстановки. Стать посредником в решении внутреннего кризиса предлагает и Организация Договора о коллективной безопасности. Об этом заявил сегодня Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. В Кыргызстане - четвертые сутки волнений и беспорядков после оглашения результатов парламентских выборов. Однако после согласия ЦИК отменить итоги голосования и назначить повторное пошатнулась политическая ситуация: сменился премьер-министр, ушел с должности глава МВД. Президент Сооронбай Жээнбеков на публике пока не появляется.
Третья за 15 лет революция в Кыргызстане. Даже без углубления в геополитические расклады: чужестранные интересы, 15-летний виток переворотов по «цветной» дуге - мы видим абсолютный аналог сценария, который попытались разыграть и в Беларуси. По крайней мере, во внешних приемах организаторов переворота.
Пока несколько тысяч распевают благостные песни о свободе с мобильными в руках, активисты, вооруженные камнями, штурмовали ограду Белого дома. Несогласные с результатами парламентских выборов требуют новых «честных» выборов. Это, несмотря на то, что известная своей избирательностью миссия ОБСЕ позитивно и высоко оценила уровень проведения голосования. ЦИК оперативно отменяет нынешние результаты по требованию оппозиционной толпы. Но ведь это только начало…
Сооронбай Жээнбеков из интервью службе радио ВВС в Кыргызстане
"Цель тех, кто вышел на митинг и акцию протеста, - не только отмена результатов выборов, а дестабилизация ситуации в стране. Это видно. Сегодня стало понятно, что в итоге это все нацелено на то, чтобы я покинул должность. С утра мы проходим то, что было дважды в стране. Мы снова вернулись к этому"
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Пока при всем желании объявить действующему президенту Кыргызстана импичмент не получилось - кворум парламент не собрал. Тут же поползли слухи о том, что Жээнбеков якобы исчез сам по себе. Но пресс-служба успокоила: президент в Бишкеке.
А вот главного силовика и след простыл. По сообщению столичного коменданта, глава МВД бежал после начала беспорядков.
Сегодня в Кыргызстане запускается еще одна знакомая нам линия сюжета: женские мирные марши. У дочерей Кыргызстана свой оригинальный атрибут - белый платок. Организаторы женского движения назначают время и пункты сбора, вдохновляясь призывами к стабильности, спокойствию и порядку.
Кыргызстан: революция пустого кошелька
Тем временем число пострадавших в беспорядках только в Бишкеке - не меньше тысячи, есть погибший. Мародеры по ночам грабят магазины, громят бары и рестораны, захватывают горнорудные предприятия и офисы золотодобывающих компаний. В стране не работают банки.
К слову, из-за пандемии бюджет страны и без того не досчитался 2 с половиной миллиардов долларов. Битва за собственность и битва за портфели.
Михаил Чаплыга, политический консультант (Украина):
"Я сомневаюсь, что какая-либо из сторон в Кыргызстане способна обеспечить внутреннее спокойствие. Если бы это был мировоззренческий конфликт, можно говорить. Но когда это конфликт за право на нелегальные потоки, недра страны, порабощение населения, то победа любой стороны - это подавление другой. Это будет связано с огромными социальными потрясениями. Позитив лежит только в политической договоренности о сосуществовании двух кланов.
Уже свергнутая власть в Кыргызстане не смогла выстроить свою силовую вертикаль - это основное. В Беларуси у вас жесткая силовая вертикаль. В теории государства и права. Это основа".
Сооронбай Жээнбеков, президент Кыргызстана:
"Я хотел бы сказать, что ни одна из сторон не предложила единую платформу для переговоров по урегулированию ситуации. Происходящий сейчас процесс увольнений и назначений на разные высшие должности необходимо сделать легитимным. Я должен подписать соответствующие указы для этого. Именно эти официальные документы важны сейчас для разрешения нынешнего политического кризиса".
На кресло премьер-министра претендует Садыр Жапаров, выпущенный протестующими из колонии. Еще без него, но совещание в правительстве сегодня состоялось: обсудили обострение ситуации с коронавирусом, республиканский бюджет и подготовку к зиме. Вернулся на свой пост подавший два дня назад в отставку мэр Бишкека. Настояли столичные жители, которые в суровые дни безвластия организуют народные дружины, чтобы спасать нажитое от мародеров, наводить хоть какой-то порядок. Сегодня подписали протокол о подаче теплой воды в дома. И правда, зима близко - лучше бы сидеть по домам.
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