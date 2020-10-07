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В Кыргызстане на фоне протестов идет самовольный захват должностей и предприятий
В госучреждения в сопровождении сторонников спортивного телосложения приходят представители различных партий и объявляют себя мэрами, руководителями министерств, департаментов, отделов. Несколько партий заявили о создании Координационного совета - еще одного. В так называемый Народный совет вошли четыре политических объединения, которые принимали участие в парламентских выборах и проиграли. Ранее лидеры другого Координационного совета подписали документ, в котором объявили, что власть переходит к ним, и назвали неправомочным действующий состав парламента. Они выступили за проведение "честных" выборов. Правда, то, что творится на улицах городов Кыргызстана, внешне никак не похоже на политическую борьбу. Жажда перемен приняла форму откровенного разбоя и мародерства.
К примеру, сегодня группа неизвестных людей предприняла попытку захвата в Бишкеке офиса крупной золотодобывающей компании "Кумтор". От грабежа пострадали и магазины: закрыты крупнейшие торговые центры города: ГУМ и ЦУМ. Ночью от мародеров их охраняли дружинники.
Национальный банк Кыргызстана рекомендовал коммерческим банкам республики приостановить работу из-за сложной общественно-политической ситуации в стране.
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