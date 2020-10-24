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В Кыргызстане назначили дату выборов президента на 10 января

Об этом сообщает Центризбирком страны. Кстати,поставленные на 20 декабря парламентские выборы перенесли на полгода. Новыйсостав народ увидит не ранее июня. Такие меры правительство приняло в связи снеустойчивой общественно-политической ситуацией в стране. Напомним, результатыпарламентских выборов 4 октября ЦИК аннулировал после нескольких ночей массовыхбеспорядков.

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