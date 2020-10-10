В Кыргызстане новое правительство

В Бишкеке парламент утвердил новое правительство: его руководителем стал Садыр Жапаров. Новый премьер-министр в первом же выступлении подтвердил, что Россия была и останется стратегическим союзником Кыргызстана.

Тем не менее, в столице продолжает действовать военное положение. В город введены армейские подразделения и техника. На въездах в столицу установлены блокпосты, усиленные бронетехникой. С девяти вечера и до пяти утра действует комендантский час. Въезд в Бишкек разрешен только тем, кто имеет прописку. Митинги под запретом. Однако на главной площади столицы собрались сторонники Садыра Жапарова, чтобы приветствовать его назначение премьером.За порядком следят военные. Власти намерены всеми силами обеспечить порядок в стране.