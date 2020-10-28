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В Кыргызстане после очередного передела власти опять собрались протестующие

Они выступают против отставки двух вице-мэров столицы Кыргызстана. Вчера стало известно, что новым исполняющим обязанности мэра Бишкека назначен Балбак Тулобаев. В первый день работы он уволил вице-мэров по ЖКХ и социальной политике. Митингующие не понимают, почему они сняты с постов. По их мнению, мэры работали ради города круглые сутки.

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