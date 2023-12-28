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В Кыргызстане предотвратили попытку теракта у новогодней елки
В Кыргызстане сотрудники Государственного комитета национальной безопасности предотвратили попытку теракта у новогодней елки и вооруженное нападение на церковь, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-центр Госкомитета нацбезопасности.
Спецслужбы предотвратили попытку теракта у новогодней елки в Джалал-Абаде и нападение на церковь. Как уточняется в сообщении пресс-центра, накануне Нового года члены террористической группировки "Исламское государство" планировали совершить теракт.
В городе Джалал-Абад задержаны несовершеннолетние члены международной террористической организации "Исламское государство - Вилаят Хорасан". По данным пресс-центра, их завербовали дистанционно, посредством интернета. "По указанию зарубежных эмиссаров они планировали произвести закладку самодельного взрывного устройства у главной елки на центральной площади Джалал-Абада, а также намеревались организовать теракт и вооруженное нападение на храм Успения Пресвятой Богородицы города Джалал-Абад", - говорится в сообщении.
Фото:pixabay.com
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