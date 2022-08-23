В Кыргызстане скорбят по погибшим в ДТП под Ульяновском

Кыргызстан скорбит по погибшим в ДТП в России. В стране объявлен траур. Напомним, в воскресенье в Ульяновской области в результате наезда грузового автомобиля на микроавтобус с пассажирами погибли 16 человек, из которых 14 - граждане Кыргызстана. По предварительной информации, водитель большегруза вовремя не затормозил и въехал в стоящий микроавтобус, который ожидал своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги. Авто оказалось зажатым между двумя фурами. Трое пострадавших - тоже кыргызстанцы. Сейчас их состояние оценивается как стабильно тяжелое с положительной динамикой.