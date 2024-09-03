В Кыргызстане стартовали учения ОДКБ "Взаимодействие-2024". В маневрах участвуют военные контингенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Согласно тактическому замыслу, военные 5 стран будут отрабатывать совместные действия при проведении спецоперации по разрешению вооруженного конфликта в Центральной Азии.

Планируется задействовать возможности разведки в учениях "Поиск", а также силы и средства материально-технического обеспечения в "Эшелоне-2024".