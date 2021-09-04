В лагере для мигрантов в литовском Руднинкае сложились ужасные условия жизни

Ужасные условия жизни в лагере для мигрантов в литовском Руднинкае привели к расцвету рэкета и проституции. Еще там формируется кастовая система - об этом рассказали литовские СМИ со ссылкой на информацию Красного Креста. К высшей касте относятся арабы и курды, к низшей -выходцы из стран Африки, Афганистана и Сирии. Положение в иерархии зависит от материального положения и физической силы. За лучшее место в палатке и использование душа приходится платить, а представители разных каст посещают разные туалеты. Самые бедные беженцы вынуждены заниматься проституцией. Всего в лагере проживают 750 человек, из них самому молодому всего 12 лет.