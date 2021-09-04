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В лагере для мигрантов в литовском Руднинкае сложились ужасные условия жизни

Ужасные условия жизни в лагере для мигрантов в литовском Руднинкае привели к расцвету рэкета и проституции. Еще там формируется кастовая система - об этом рассказали литовские СМИ со ссылкой на информацию Красного Креста. К высшей касте относятся арабы и курды, к низшей -выходцы из стран Африки, Афганистана и Сирии. Положение в иерархии зависит от материального положения и физической силы. За лучшее место в палатке и использование душа приходится платить, а представители разных каст посещают разные туалеты. Самые бедные беженцы вынуждены заниматься проституцией. Всего в лагере проживают 750 человек, из них самому молодому всего 12 лет.

Латвия пытается спрятаться за забором от проблем с мигрантами

Не отстает от соседей и Латвия, пытаясь отгородиться от проблемы мигрантов забором, на который потратит 2 миллиона евро. Помочь обещала Словения - она подарит Латвии 5 километров колючей проволоки. Всего протяженность такого сооружения составит 37 километра.

Жители Латвии возмущены отношением к беженцам

Методы, которые применяют власти Латвии в отношении мигрантов, вызывают возмущение и у жителей. Некрасивым поведением назвал действия властей экс-депутат сейма страны Юрий Соколовский. Он напомнил, что когда в ЕС был кризис с мигрантами, Латвия выказывала солидарность, поскольку ее это напрямую не касалось. Теперь же, когда пришла пора доказать свою приверженность идеалам гуманизма на деле, власти разрешили пограничникам применять силу, а также запретили ответственным службам принимать прошения о предоставлении убежища в стране.

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